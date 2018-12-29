"Сейчас в тяжелом состоянии": уфимцу, пострадавшему в ДТП, срочно требуются доноры крови

СЕГОДНЯ 09:48 2018-12-29T09:48:42+03:00

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Серьезное ДТП произошло днем, 26 декабря, в Туймазинском районе республики. На 1310 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись фура «Рено Премиум» с полуприцепом и встречный ГАЗ А31. Очевидцы утверждают, что водитель фуры, 32-летний житель Кабардино-Балкарии, пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра.

Удар был такой силы, что фура съехала с обочины в кювет, а ГАЗ смяло, словно консервную банку. Многочисленные травмы и повреждения получил водитель «Газельки» – 37-летний уфимец Константин Персидский. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

- Мой муж ехал рядом с Константином, погода была прекрасная – ни снега, небо чистое, - рассказывает подруга пострадавшего уфимца Динара. – И вдруг неожиданно на трассе на «встречку» выруливает фура . Еще бы немного, и лобовое столкновение произошло, тогда бы точно пострадали все. Но Костя, который был за рулем, в последний момент вывернул руль и удар принял на себя, поэтому мой муж и отделался только ушибами и царапинами.

Сейчас Константину требуются срочные переливания крови, и родные и близкие мужчины умоляют откликнуться неравнодушных и стать донорами. Принимается кровь любой группы, но желательно сдать самую редкую – четвертую отрицательную. Сдать кровь можно по адресу: г. Уфа, ул. Батырская, 41/1 с пометкой для Персидского Константина Сергеевича, 1981 года рождения.