Нам неврозы не страшны: в Уфе открылся новый корпус психотерапевтического диспансера

СЕГОДНЯ 08:55 2018-12-29T08:55:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 28 декабря, в Уфе открылся новый корпус республиканского клинического психотерапевтического центра. В торжественном открытии принял участие и.о. министра здравоохранения Максим Забелин и многие другие высокопоставленные лица. Собравшиеся отметили необычайную важность этого объекта, поскольку в современном мире риск стрессов и неврозов очень велик.

- Новый корпус входит в проект «К 100-летию Башкортостана — 100 объектов». Здесь будут созданы все условия для получения качественной психотерапевтической помощи в стационарных условиях, которую будут оказывать квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы, - пояснил Максим Забелин.

Новый корпус рассчитан на 600 пациентов и рассчитан также на круглосуточное пребывание. Здесь помогут выявить и справиться с депрессией, неврозами, невротическими расстройствами и другими душевными расстройствами, а также предоставить своевременное лечение.