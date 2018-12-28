2018-12-28T19:54:21+03:00
Общество

Метель и холода: какая погода ожидает жителей Башкирии на выходных

В последнюю неделю года будет морозно и ветрено
Яна Базекина
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..Фото: Екатерина БОЯРСКАЯ
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Впереди последние выходные уходящего года, и жители Башкирии прогуливаются по магазинам, готовясь к новогодним праздникам. Одевайтесь потеплее, ведь погода преподнесет неприятные сюрпризы. В субботу, 29 декабря, синоптики обещают слабую метель и умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до -8; -13 градусов, в отдельных районах подморозит до -18. Днем потеплеет, но не слишком: -7; -12 градусов.

В воскресенье, 30 декабря, днем также будет идти снег. Ночью нагрянут морозы: -16,; -21, а при прояснениях столбик термометра опустится до -23; -28 градусов. Средняя температура воздуха днем будет колебаться в пределах -11; -16 градусов.

В Уфе в субботу будет пасмурно и повалит снег. Скорость ветра будет достигать 8-9 метров в секунду, а средняя температура воздуха составит -9; -12 градусов. В воскресенье метель ослабнет, зато нагрянут морозы до -21 градусов.

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