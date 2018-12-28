Общий долг по зарплате в Башкирии снизился на 135 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:13 2018-12-28T17:13:11+03:00

Вот только еще 500 млн задолженности так и остались невыплаченными

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За две недели задолженность по зарплате в регионе удалось снизить почти на 135 миллионов рублей. Такие данные предоставила сегодня, 28 декабря, руководитель республиканской Гострудинспекции во время оперативного совещания в правительстве Башкирии.

В число «отличников», полностью погасивших долг перед своими рабочими, оказались совхоз «Рощинский», ДСК «КПД», ГУП «Институт «БашНИИстрой» и Стерлитамакский механический завод. А вот на Уфимском фанерном комбинате и Амзинском лесокомбинате ситуация остается по-прежнему плачевной: зарплата тут выдается с перебоями с 2014 года, а общая задолженность составляет более 60 миллионов рублей.

Всего в республике под новый год общий долг по зарплате составил 500 миллионов рублей. Этот факт очень огорчил руководителя региона Радия Хабирова, который был вынужден с грустью констатировать, что многие работники попросту остались без праздника.

- Задолженность есть, в новый год люди уйдут без зарплаты, я за это извиняюсь перед людьми и хочу сказать, что эту ситуацию мы будем переламывать, - заявил врио главы Башкирии.