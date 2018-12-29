В одном из фельдшерских пунктов в Башкирии нашли просроченные лекарства

СЕГОДНЯ 08:01 2018-12-29T08:01:01+03:00

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Жители Куюргазинского района пожаловались на работу фельдшерско-акушерского пункта, открытого в феврале этого года. Сотрудники прокуратуры инициировали проверку и выяснили, что ФАП работает без лицензии и заключения от СанПиНа. В пункте отсутствовало необходимое бактерицидное оборудование, а стерилизующей техникой и вовсе не пользовались более полугода. Также прокуроры нашли просроченные лекарства, а неприятный химический запах в кабинетах был вызван скоплением испарений этилбензола.

- По данным фактам прокуратура возбудила в отношении заведующего центральной районной больницы административное дело. Материалы проверки также направлены в Роспотребнадзор для привлечения виновных к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. – Сейчас принимаются меры к устранению нарушений.