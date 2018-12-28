2018-12-28T18:57:55+03:00
Происшествия

Житель Башкирии устроил пожар, забыв про включенную электрическую плиту

Из-за его оплошности погиб мужчина, отравившийся угарным газом
Яна Базекина
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Страшный пожар, произошедший 25 ноября в деревне Саргазово Нуримановского района, унес жизнь человека. Как выяснили следователи, в тот вечер 40-летний местный житель пригласил к себе в гости двух приятелей. Друзья распивали алкоголь, после чего легли спать. Проснувшись рано утром, хозяин дома решил порадовать приятелей завтраком: включил электрическую плиту, а сам прилег отдохнуть и заснул. Оставленная без присмотра пища загорелась, и пламя перекинулось на стену дома. Проснувшись, мужчина разбудил еще одного гостя, и вместе они успели выбежать на улицу. А вот третий собутыльник остался в доме и скончался от острого отравления угарным газом.

- Следователи продолжают устанавливать причины пожара и смерти потерпевшего, а также иные обстоятельства, способствовавшие произошедшей трагедии, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. - Расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» продолжается.

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