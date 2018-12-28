2018-12-28T15:48:39+03:00
Происшествия

66 лет за заказное убийство: в Башкирии осудили убийц уфимского бизнесмена

Вся банда душегубов получила внушительные тюремные сроки
Яна Базекина
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Убийцы забили жертву и его супругу молотками и гвоздодеромУбийцы забили жертву и его супругу молотками и гвоздодеромФото: Алексей БУЛАТОВ
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Верховный суд Башкирии вынес приговор четырем уфимцам, которые обвинялись в заказном убийстве бизнесмена, покушении на убийство его супруги и краже.

Как выяснилось в ходе следствия, в декабре 2016 года предприниматель занял у своего знакомого бизнесмена свыше миллиона рублей, а чтобы не выплачивать долг, решил его убить. Для этого он нанял своего знакомого, а тот нашел еще двух подельников.

Несколько дней преступники следили за своей жертвой, а в начале января 2017 года ночью ворвались в дом бизнесмена в деревне Урняк и забили его до смерти молотками и гвоздодером. Досталось и супруге убитого: ей нанесли около 13 ударов молотком по голове, но женщина выжила. В итоге злоумышленники инсценировали ограбление, похитив из кошелька жертвы 750 рублей и разбросав вещи.

Когда на следующий день родственники не смогли дозвониться до бизнесмена, они решили его проведать. Прибывшие врачи отвезли избитую женщину в больницу – сейчас она признана инвалидом 3 группы. Тем временем заказчик передал главному исполнителю 700 тысяч рублей, а тот выплатил своим сообщникам по 50 тысяч.

- Присяжные признали виновными фигурантов уголовного дела. На основании вердикта присяжных суд приговорил организатора преступления к 19 годам лишения свободы, исполнителя убийства к 24 годам,а их пособников к 18 годам и 5 годам 1 месяцу лишения свободы соответственно. Наказание они будут отбывать в исправительных колониях строгого и общего режимов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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