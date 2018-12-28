2018-12-28T18:05:47+03:00
Происшествия

В Уфе загорелась частная сауна

К счастью, обошлось без пострадавших
Яна Базекина
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня днем, 28 декабря, в Уфе вспыхнула частная сауна. Бревенчатое двухэтажное строение располагалось на улице Зайнаб Биишевой: местные жители рассказали, что хозяева ее сдавали по часовой оплате. По неустановленным пока причинам сауна вспыхнула словно спичка: дым окутал весь квартал, а бушующее пламя было видно издалека.

Прибывшие пожарные быстро потушили возгорание. К счастью, обошлось без жертв: посетители успели выбежать из огненной ловушки. Подоспевший хозяин сауны мысленно подсчитывает ущерб и размышляет, что стало причиной пожара.

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