Радий Хабиров призвал жителей Башкирии голосовать за участницу шоу «Голос. Перезагрузка» Рушану Валиеву

СЕГОДНЯ 14:56 2018-12-28T15:22:03+03:00

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Сегодня вечером, 28 декабря, состоится полуфинал популярного шоу «Голос.Перезагрузка», в котором участвует 19-летняя жительница села Толбазы Рушана Валиева. Результаты полуфинала будут напрямую зависеть от зрительского голосования, в котором может принять участие любой желающий. У молодой девушки, чье пение называют «космическим», уже появилась многотысячная армия поклонников. Оказалось, что чудесным голосом Рушаны оказался очарован и врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он призвал всех жителей республики принять участие в голосовании и поддержать землячку.

- Сегодня вечером наша восходящая звездочка Рушана Валиева из Толбазов штурмует свою главную пока вершину в жизни – полуфинал шоу «Голос» на Первом канале. Многие уже назвали ее новым феноменом из Башкирии. Я не очень в этом разбираюсь, но тембр голоса – правда, очень красивый и необычный, давайте поддержим Рушану! – написал у себя на странице в соцсети Радий Хабиров.

Сама Рушана также обратилась ко всем своим поклонникам с просьбой поддержать ее в волнительный момент жизни.

— Наступил момент, когда мне особенно важна ваша поддержка. Сегодня в 21:30 по московскому времени состоится полуфинал проекта «Голос-7». Я буду исполнять композицию из репертуара того исполнителя, чьё творчество мне очень дорого и близко. Я надеюсь, что вы оцените мое выступление и поддержите меня в одном шаге от финала. Я буду выступать под номером два, — написала Рушана Валиева в своей группе в соцсети.