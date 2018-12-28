В Уфе столкнулись пассажирский автобус и троллейбус: пострадала 12-летняя девочка

СЕГОДНЯ 14:08 2018-12-28T14:08:55+03:00

Школьницу и еще одну 20-летнюю пассажирку госпитализировали

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Сегодня днем, 28 декабря, в уфимской Черниковке произошло серьезное ДТП с участием общественного транспорта. Напротив дома №15 по улице Первомайской столкнулись пассажирский автобус и троллейбус.

Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты по Уфе, в результате столкновения пострадали две пассажирки транспорта: 12-летнюю школьницу и 20-летнюю девушку увезли в больницу.

Пока неизвестно, из-за чего произошло ДТП. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.