2018-12-28T13:21:29+03:00
Общество

Председателем Верховного суда в Башкирии может стать Земфира Латыпова

Отмечается, что других претендентов на ответственную должность не было
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии продолжается выбор председателя Верховного суда. Как сообщает издание «Реальное время», высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела и рекомендовала кандидатуру Земфиры Латыповой. Впрочем, выбирать особо и не приходилось – других кандидатов на столь ответственную должность попросту не было.

Напомним, что сейчас Земфира Латыпова является и.о. председателя Верховного суда республики, а после того, как кадровая комиссия при высшей власти окончательно утвердит ее кандидатуру, женщина вступит в должность - предположительно, в первом полугодии 2019 года.

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