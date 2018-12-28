Председателем Верховного суда в Башкирии может стать Земфира Латыпова
Отмечается, что других претендентов на ответственную должность не было
Фото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии продолжается выбор председателя Верховного суда. Как сообщает издание «Реальное время», высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела и рекомендовала кандидатуру Земфиры Латыповой. Впрочем, выбирать особо и не приходилось – других кандидатов на столь ответственную должность попросту не было.
Напомним, что сейчас Земфира Латыпова является и.о. председателя Верховного суда республики, а после того, как кадровая комиссия при высшей власти окончательно утвердит ее кандидатуру, женщина вступит в должность - предположительно, в первом полугодии 2019 года.