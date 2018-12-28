В Башкирии рабочему на заводе оторвало три пальца на руке

СЕГОДНЯ 12:30 2018-12-28T12:30:44+03:00

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В ноябре уходящего года на заводе ООО «Нефтеспецстрой» произошло ЧП: одному из рабочих отрезало три пальца на руке. Как рассказали в пресс-службе Гострудинспекции по Башкирии, прораб получил травму, когда споткнулся и угодил правой рукой в растворосмеситель. Лопастью механизма ему отрезало пальцы.

Инцидент произошел еще 3 ноября, но результаты расследования Гострудинспекции стали известны только накануне. По версии инспекторов, прораб предприятия был пьян. Как отметили в пресс-службе ведомства, в отношении завода были предприняты меры «инспекторского реагирования».