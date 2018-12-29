В волейбольном «Урале» сменился главный тренер

СЕГОДНЯ 19:58 2018-12-29T19:58:21+03:00

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Новым главным тренером уфимского волейбольного клуба «Урал» назначен 44-летний Константин Сиденко, который ранее работал в фарм-клубе казанского «Зенита» – «Академии», а также приводил сборную России к «серебру» на Универсиаде-2017. Его помощником будет Борис Колчин.

Напомним, что после поражения санкт-петербургскому «Зениту» 26 декабря итальянец Даниэль Баньоли объявил, что руководство решило отправить тренерский штаб в отставку. «Урал» в настоящее время занимает 12-е место в турнирной таблице Суперлиге, имея в своем активе лишь три победы при семи поражений.

Стоит отметить, что новый главный тренер Сиденко не понаслышке знаком с Уфой, в свои игроцкие годы он выступал за «Нефтяник Башкортостана» и, соответственно, хорошо знаком с республикой.