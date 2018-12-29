2018-12-29T08:51:10+03:00
Политика

Уфимский политолог: Кто будет следить за тем, что команда Хабирова не превратилась в банду?

Дмитрий Михайличенко подвел итоги года
Рустем АХУНОВ
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Уфимский политолог прокомментировал политику Радия ХабироваУфимский политолог прокомментировал политику Радия Хабирова
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Уфимский политолог Дмитрий Михайличенко прокомментировал итоги года на политической арене Башкирии.

Разумеется, что главной политической фигурой республики стал Радий Хабиров. С ним, так или иначе, связана вся политическая повестка. Михайличенко отметил, что БСК остались недовольны решением по шиханам, а сами жители республики, в целом, индифферентно восприняли смену власти в республике. Помимо этого политолог имеет интересный взгляд на состав правительства.

- «Команда Хабирова», «команда Хабирова»… А кто будет следить за тем, чтобы они не превратились в банду? Или кто-то искренне считает, что в республику пришла команда единомышленников, единственная цель которых улучшить благосостояние жителей Башкортостана? – пишет Михайличенко.

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