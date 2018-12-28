«Салават Юлаев» примет на своем льду пекинский «Куньлунь»

СЕГОДНЯ 10:17 2018-12-28T10:17:39+03:00

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В заключительном матче календарного года уфимский «Салават Юлаев» попробует на своем льду обыграть пекинский «Куньлунь Ред Стар». В настоящий момент уфимцы занимают шестое место на Востоке, пекинцы же пока девятые и продолжают борьбу за попадание в зону плей-офф.

Традиционно игры против китайцев у «Салавата Юлаева» получаются сложными. В прошлом сезоне коллективы обменялись победами, и оба матча отметились бескомпромиссной равной борьбой.

Напомним, что сегодня также состоится традиционная благотворительная акция Мишкопад. Чтобы принять в ней участие, нужно на арене купить мягкую игрушку и выбросить ее после финального свистка на лед. Все вырученные средства пойдут на помощь маленьким Лизе и Матвею Багровым, которые страдают от тяжелой формы буллезного эпидермолиза.

Начало мачта «Салават Юлаев» - «Куньлунь Ред Стар» в 19:00. Билеты можно приобрести в режиме онлайн на официальном сайте уфимского клуба, а также в кассах «Уфа-Арены».