26-летняя уфимка устроила серьезную аварию на трассе

СЕГОДНЯ 10:55 2018-12-28T10:55:09+03:00

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26-летняя жительница Уфы устроила аварию на Алексеевском шоссе.

По данным ГИБДД Уфы, инцидент произошел в Ленинском районе столицы 27 декабря в 11 часов утра. 26-летняя девушка за рулем «Киа Рио» ехала по Алексеевскому шоссе, и, по непонятным пока причинам выехала на встречную полосу. По несчастливому совпадению, прямо в этот момент там проезжал 58-летний мужчина за рулем такого же автомобиля.

В итоге в ДТП пострадала 50-летняя пассажирка второго автомобиля. После оказания помощи в больнице ее отпустили домой.

Сейчас автоинспекторы выяснют все обстоятельства аварии.