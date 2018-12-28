26-летняя уфимка устроила серьезную аварию на трассе
ДТП случилось на Алексеевском шоссе
В Ленинском районе Уфы столкнулись два автомобиля «Kia»
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26-летняя жительница Уфы устроила аварию на Алексеевском шоссе.
По данным ГИБДД Уфы, инцидент произошел в Ленинском районе столицы 27 декабря в 11 часов утра. 26-летняя девушка за рулем «Киа Рио» ехала по Алексеевскому шоссе, и, по непонятным пока причинам выехала на встречную полосу. По несчастливому совпадению, прямо в этот момент там проезжал 58-летний мужчина за рулем такого же автомобиля.
В итоге в ДТП пострадала 50-летняя пассажирка второго автомобиля. После оказания помощи в больнице ее отпустили домой.
Сейчас автоинспекторы выяснют все обстоятельства аварии.