2018-12-28T09:28:36+03:00
Происшествия

В Башкирии после столкновения с грузовиком погиб молодой водитель иномарки

Всего за вчерашний день на дорогах погибло три человека
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Смертельное ДТП произошло в Кармаскалинском районе республики вчера, 27 декабря. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, Renault Megane столкнулась на трассе с грузовой «ГАЗелью».

Удар был такой силы, что 26-летний водитель легковой иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия. Также травмы получил пассажир Renault, его в срочном порядке доставили в больницу.

Всего за вчерашний день на дорогах республики было зафиксировано девять автомобильных аварий, в которых погибли три человека и двенадцать получили травмы.

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