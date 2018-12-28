В Башкирии после столкновения с грузовиком погиб молодой водитель иномарки

СЕГОДНЯ 09:28 2018-12-28T09:28:36+03:00

Всего за вчерашний день на дорогах погибло три человека

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Смертельное ДТП произошло в Кармаскалинском районе республики вчера, 27 декабря. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, Renault Megane столкнулась на трассе с грузовой «ГАЗелью».

Удар был такой силы, что 26-летний водитель легковой иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия. Также травмы получил пассажир Renault, его в срочном порядке доставили в больницу.

Всего за вчерашний день на дорогах республики было зафиксировано девять автомобильных аварий, в которых погибли три человека и двенадцать получили травмы.