2018-12-28T08:47:41+03:00
Спорт

«Юлаевцы» помогли молодежной сборной одержать первую победу на чемпионате мира

Нападающий Шэн отметился голом, а вратарь Тарасов «сухарем»
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: ФХРФото: ФХР
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В Канаде стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная России в первом матче обыграла сверстников из Дании со счетом 4:0. Один из голов на счету нападающего «Салавата Юлаева» Павла Шэна.

Также с хорошей стороны отметился вратарь нефтекамского «Тороса» Даниил Тарасов. Молодой голкипер отразил все 20 бросков по своим воротам и не пропустил ни разу. Как отмечают западные СМИ, на игре присутствовал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен, который решил лично понаблюдать за талантливым проспектом.

Третий представитель башкирской вертикали хоккея в сборной защитник Марк Рубинчик результативными действиями не отметился. В его активе лишь четыре штрафные минуты.

Следующий свой матч молодежная сборная России проведет против чехов.

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