В Уфе пройдут последние в этом году мясные ярмарки
На этих выходных в Уфе пройдут заключительные в этом году мясные ярмарки.
Жители башкирской столицы еще могут успеть купить свежее мясо и птицу к новогоднему столу на традиционных ярмарках. Проходить они будут 29 и 30 декабря сразу в трех районах Уфы.
В Октябрьском районе фермерскую продукцию можно будет приобрести на площадке у Дворца спорта и на аллее по улице Рыльского, что в Сипайлово.
В Орджоникидзевском районе фермеры будут торговать у пешеходной аллеи перед Дворцом имени Орджоникидзе.
В Калининском районе мясо можно будет приобрести на площадке на пересечении улиц Интернациональная и Машиностроителей.
29 числа ярмарки будут работать во всех трех местах, а в воскресенье только в Октябрьском и Калининском районах.