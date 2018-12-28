2018-12-28T11:40:45+03:00
Общество

В Уфе пройдут последние в этом году мясные ярмарки

Жителей города приглашают за покупками
Рустем АХУНОВ
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В Уфе пройдут последние в этом году ярмарки выходного дняВ Уфе пройдут последние в этом году ярмарки выходного дняФото: Михаил ФРОЛОВ
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На этих выходных в Уфе пройдут заключительные в этом году мясные ярмарки.

Жители башкирской столицы еще могут успеть купить свежее мясо и птицу к новогоднему столу на традиционных ярмарках. Проходить они будут 29 и 30 декабря сразу в трех районах Уфы.

В Октябрьском районе фермерскую продукцию можно будет приобрести на площадке у Дворца спорта и на аллее по улице Рыльского, что в Сипайлово.

В Орджоникидзевском районе фермеры будут торговать у пешеходной аллеи перед Дворцом имени Орджоникидзе.

В Калининском районе мясо можно будет приобрести на площадке на пересечении улиц Интернациональная и Машиностроителей.

29 числа ярмарки будут работать во всех трех местах, а в воскресенье только в Октябрьском и Калининском районах.

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