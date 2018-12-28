2018-12-28T08:01:18+03:00
Общество

В Башкирии незаконно сжигали медицинские отходы

Фирма оштрафована на сотни тысяч рублей
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В Башкирии природоохранная прокуратура обнаружила злостное загрязнение окружающей среды. В ходе проверки выяснилось, что фирма «Башмедотходы» сжигала медицинские отходы, не имея на то разрешения.

Руководство предприятия распорядилось сжигать медицинские отходы на двух площадках, не оформив нужных документов. Класс опасности самих отходов также не был определен, а обе площадки – не поставлены на учет. В результате подобной деятельности вредные выбросы попадали в атмосферу.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, на предприятии отсутствовал контроль за исполнением экологического законодательства.

В результате прокурорской проверки руководство фирмы оштрафовали на 300 тысяч рублей.

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