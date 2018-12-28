2018-12-28T07:21:57+03:00
Общество

Мэр города в Башкирии отчитал директора за платный вход в школу

Родителям учеников пришлось сдавать по 100 рублей
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Ученикам школы в городе Салават пришлось платить за доступ в свою же школу. Администрация учебного заведения недавно поставила турникет, а платить за электронные пропуска предложила родителям. Причем за каждую карточку им пришлось отдать по 100 рублей, хотя их реальная рыночная стоимость не превышает 50 рублей.

- Это противоречит законам о бесплатном образовании. Почему эти услуги должны оплачивать родители? В школе не представляют счетов, договоров и прочих документов, - жалуется в соцсетях житель города Игорь Патрушев.

На следующий же день директора школы к себе вызвал мэр Салавата Фарит Гильманов.

- Разъяснил ей, что в организацию образовательного процесса входит и обеспечение безопасности. Если школа установила турникет, то это не значит, что вход должен стать платным. Деньги, которые уже собрали, необходимо вернуть родителям, - написан на своей странице чиновник.

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