В Уфе под реновацию могут попасть 500 домов

СЕГОДНЯ 07:11 2018-12-28T07:12:32+03:00

В отличие от Москвы, в столице Башкирии сносить будут двухэтажки

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Чиновники Башкирии продолжают обсуждать возможные проекты реновации в Уфе. Накануне об очередной идее перенести московский опыт в наши края рассказал зампред госстроя Артем Ковшов.

По словам чиновника, в программу могут войти 500 домов. В отличие от Москвы, где реновация прошлась катком по старым хрущевкам, в Уфе сносить будут бараки и двухэтажки. На переезд в новые дома могут надеяться жители Черниковки и Затона.

- Причем застройка будет квартальная, - цитирует Ковшова «Интерфакс». – Не точечная. И говорим мы только о средствах застройщика, а не о государственных. Федеральный и региональный закон не предусматривают госфинансирования реновации в Уфе.

Многие читатели резонно заметят, что такая реновация фактически совпадает с программой сноса аварийного жилья. Но чиновники уточняют, что речь идет только о тех двухэтажках, которые еще не признаны аварийными. То есть по всем правилам жить там можно, больших дыр в стене нет, но морально здания все равно устарели. В первую очередь, под это определение подходят сталинские дома в Черниковке и Затоне.

Первый вариант предусматривает снос домов и строительство рядом с ними новых многоэтажек. Второй – реконструкцию жилищного фонда.