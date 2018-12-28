«Салават Юлаев» и «Торпедо» обменялись игроками

СЕГОДНЯ 07:00 2018-12-28T07:00:17+03:00

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Состав уфимского «Салавата Юлаева» пополнил защитник Юрий Сергиенко из нижегородского «Торпедо». В обратно направлении последует Илья Назаревич, сыгравший за башкирскую команду в 14 играх и набравший одно очко при показателе полезности «-1».

Информацию подтверждает официальный сайт «Салавата Юлаева».

В составе «Торпедо» Сергиенко провел 33 игры, отметившись шестью очками, в том числе двумя заброшенными шайбами. Показатель полезности защитника «+4», на скамейке штрафников он отсидел 26 штрафных минут.

Ранее 23-летний Сергиенко играл за «Казцинк-Торпедо», «Красную Армию», «Буран», ЦСКА, «Торпедо», «Сибирь» и «Спартак».

- Мы благодарим Илью Назаревича за профессионализм и желаем ему дальнейших успехов в карьере, - гласит сообщение на сайте «юлаевцев».