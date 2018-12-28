2018-12-28T07:00:17+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» и «Торпедо» обменялись игроками

В Уфу переезжает Юрий Сергиенко
Эльдар ВАЛЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Состав уфимского «Салавата Юлаева» пополнил защитник Юрий Сергиенко из нижегородского «Торпедо». В обратно направлении последует Илья Назаревич, сыгравший за башкирскую команду в 14 играх и набравший одно очко при показателе полезности «-1».

Информацию подтверждает официальный сайт «Салавата Юлаева».

В составе «Торпедо» Сергиенко провел 33 игры, отметившись шестью очками, в том числе двумя заброшенными шайбами. Показатель полезности защитника «+4», на скамейке штрафников он отсидел 26 штрафных минут.

Ранее 23-летний Сергиенко играл за «Казцинк-Торпедо», «Красную Армию», «Буран», ЦСКА, «Торпедо», «Сибирь» и «Спартак».

- Мы благодарим Илью Назаревича за профессионализм и желаем ему дальнейших успехов в карьере, - гласит сообщение на сайте «юлаевцев».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Dasko Group поздравляет уфимцев с Новым годом и желает, чтобы 2019г. стал счастливым и удачным для каждого!
В Башкирии незаконно сжигали медицинские отходы
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
Мэр города в Башкирии отчитал директора за платный вход в школу
В Уфе под реновацию могут попасть 500 домов
В Башкирии нетрезвый водитель едва не разрушил жилой дом
В Уфе появилась первая девушка-спасатель
В Башкирии столкнулись «Toyota» и грузовик, есть погибший
В Башкирии следователи расследуют причины гибели рабочего от удара током
В Башкирии заведующую поликлиникой хотят уволить за отказ нарушить санитарные нормы
В Башкирии с нового года подорожает электричество
В Башкирии из-за аварии большегрузов перекрывали трассу «Волга»
В Башкирии установили 1265 новых дорожных знаков
В Уфе на бульваре Ибрагимова загорелась квартира
Радий Хабиров пообещал простроить новый комплекс для борцов в уфимском Инорсе
«Не может ни есть, ни говорить»: трагедия разделила жизнь 20-летней девушки на «до» и «после»
В Уфе в первый день нового года перекроют центр города
В Башкирии осудят вымогателей денег у таксистов
В Башкирии остановили работу завода, загрязняющего воздух
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
Улицу Мушникова в Уфе хотят продлить до Сельской Богородской