«Салават Юлаев» и «Торпедо» обменялись игроками
Состав уфимского «Салавата Юлаева» пополнил защитник Юрий Сергиенко из нижегородского «Торпедо». В обратно направлении последует Илья Назаревич, сыгравший за башкирскую команду в 14 играх и набравший одно очко при показателе полезности «-1».
Информацию подтверждает официальный сайт «Салавата Юлаева».
В составе «Торпедо» Сергиенко провел 33 игры, отметившись шестью очками, в том числе двумя заброшенными шайбами. Показатель полезности защитника «+4», на скамейке штрафников он отсидел 26 штрафных минут.
Ранее 23-летний Сергиенко играл за «Казцинк-Торпедо», «Красную Армию», «Буран», ЦСКА, «Торпедо», «Сибирь» и «Спартак».
- Мы благодарим Илью Назаревича за профессионализм и желаем ему дальнейших успехов в карьере, - гласит сообщение на сайте «юлаевцев».