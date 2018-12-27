В Уфе появилась первая девушка-спасатель

СЕГОДНЯ 19:56 2018-12-27T19:56:43+03:00

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Яна Калинина стала первой девушкой-спасателем в уфимском поисково-спасательном отряде, сообщает телеканал «ВсяУфа».

Девушка уже четыре года работает начальником пресс-службы столичного Управления гражданской защиты. Вместе со своими коллегами она выезжает на места происшествий, где помогает спасателям. Вместе с этим, Яна подготавливает материалы для журналистов – делает фотографии и видео из самых «горячих» точек.

- Самое главное в моей работе то, что я стремлюсь показать, кто такой спасатель. У каждого человека свое мнение – кто-то считает, что они делают невозможное. Другие, что спасатель это просто человек, который обязан выполнить эту работу. Я стараюсь дать объективный вид, - объяснила Яна.

На днях девушка прошла аттесатацию и получила жетон спасателя. Согласно закону, девушки-спасатели не могут участвовать в тушении пожара. Однако среди психологов или кинологов достаточно представителей прекрасной половины.