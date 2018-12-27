В Башкирии столкнулись «Toyota» и грузовик, есть погибший

СЕГОДНЯ 19:07 2018-12-27T19:07:44+03:00

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На трассе в Башкирии столкнулись «Toyota Land Cruiser» и грузовик «Hyundai».

По данным МЧС Башкирии, ДТП произошло сегодня днем, на 143 километре дороги Ира-Магнитогорск. В ГИБДД республики сообщили, что водитель внедорожника ехал в сторону села Исянгулово. По неизвестным пока причинам, он столкнулся с грузовиком «Hyundai», водитель которого двигался в противоположном направлении.

К несчастью, в аварии погиб пассажир, который находился на заднем сиденье внедорожника. Помимо него в ДТП пострадали еще два человека из «Toyota». Водитель и пассажир грузовика также получили травмы.

Сейчас автоинспекторы устанавливают, из-за чего произошло столкновение.