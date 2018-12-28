В Башкирии нетрезвый водитель едва не разрушил жилой дом
Жуткое ДТП произошло в селе Верхние Киги
Фото: соцсети
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Накануне в Кигинском районе Башкирии произошло «разрушительное» ДТП. Молодой водитель за рулем легковушки внезапно врезался в угол жилого дома. По словам очевидцев аварии, сам парень был в неадекватном состоянии.
Как рассказали «Комсомолке» жители Верхних Кигов, водитель после столкновения выжил. Более того, он не получил опасных травм. Существенные повреждения были только у автомобиля, который от удара перевернулся на крышу, а также частично рухнула кирпичная стена жилого дома. О том, пострадали ли жильцы частного дома, куда со всего размаха въехал нетрезвый водитель, не сообщается.
Фото: соцсети