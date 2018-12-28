В Башкирии нетрезвый водитель едва не разрушил жилой дом

СЕГОДНЯ 06:20 2018-12-28T06:20:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в Кигинском районе Башкирии произошло «разрушительное» ДТП. Молодой водитель за рулем легковушки внезапно врезался в угол жилого дома. По словам очевидцев аварии, сам парень был в неадекватном состоянии.

Как рассказали «Комсомолке» жители Верхних Кигов, водитель после столкновения выжил. Более того, он не получил опасных травм. Существенные повреждения были только у автомобиля, который от удара перевернулся на крышу, а также частично рухнула кирпичная стена жилого дома. О том, пострадали ли жильцы частного дома, куда со всего размаха въехал нетрезвый водитель, не сообщается.