2018-12-28T06:20:47+03:00
Происшествия

В Башкирии нетрезвый водитель едва не разрушил жилой дом

Жуткое ДТП произошло в селе Верхние Киги
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне в Кигинском районе Башкирии произошло «разрушительное» ДТП. Молодой водитель за рулем легковушки внезапно врезался в угол жилого дома. По словам очевидцев аварии, сам парень был в неадекватном состоянии.

Как рассказали «Комсомолке» жители Верхних Кигов, водитель после столкновения выжил. Более того, он не получил опасных травм. Существенные повреждения были только у автомобиля, который от удара перевернулся на крышу, а также частично рухнула кирпичная стена жилого дома. О том, пострадали ли жильцы частного дома, куда со всего размаха въехал нетрезвый водитель, не сообщается.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

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