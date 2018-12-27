В Башкирии следователи расследуют причины гибели рабочего от удара током

СЕГОДНЯ 17:26 2018-12-27T17:26:25+03:00

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Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, в Стерлитамакском районе республики произошел несчастный случай: электромонтажник погиб из-за удара током. Случай произошел еще в конце сентября вблизи села Мариинский.

По данным следствия, в тот роковой день рабочие строили электрическую подстанцию. При укладке бетонных блоков с помощью крана –манипулятора, его стрела задела провода и блок стал раскачиваться. 27-летний электрик схватился за блок, чтобы остановить его и получил смертельный удар током.

- Несмотря на оказанную первую помощь прибывшими медицинскими работниками, спасти мужчину не удалось, он скончался в карете скорой помощи, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело в связи с нарушениями требований охраны труда. Как оказалось, рабочее место не было подготовлено к работе в специальной зоне линии электропередач.

В настоящее время сотрудники следкома допрашивают работников предприятия и проводят все необходимые экспертизы.