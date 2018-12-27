В Башкирии с нового года подорожает электричество

СЕГОДНЯ 15:37 2018-12-27T15:37:04+03:00

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С нового года в Башкирии подорожает электричество. Об этом сообщает «Башэлектросбыт». Уже с 1 января потребителям начнут приходить квитанции, где стоимость Киловатт/час будет несколько выше, нежели в этом году.

Как пояснили в компании, рост цен на электроэнергию связан, прежде всего, с повышением НДС. Теперь налог на добавочную стоимость составляет 20%, а не 18%, как раньше.

Новые тарифы на электричество уже одобрили в госкомитете Башкирии по тарифам.

-Для упрощения расчётов «Башэлектросбыт» рекомендует своевременно передать показания электросчётчиков в декабре, а также оплатить потреблённую электроэнергию и погасить имеющуюся задолженность до повышения тарифов, - заявили в компании.