В Башкирии с нового года подорожает электричество
С нового года в Башкирии подорожает электричество. Об этом сообщает «Башэлектросбыт». Уже с 1 января потребителям начнут приходить квитанции, где стоимость Киловатт/час будет несколько выше, нежели в этом году.
Как пояснили в компании, рост цен на электроэнергию связан, прежде всего, с повышением НДС. Теперь налог на добавочную стоимость составляет 20%, а не 18%, как раньше.
Новые тарифы на электричество уже одобрили в госкомитете Башкирии по тарифам.
-Для упрощения расчётов «Башэлектросбыт» рекомендует своевременно передать показания электросчётчиков в декабре, а также оплатить потреблённую электроэнергию и погасить имеющуюся задолженность до повышения тарифов, - заявили в компании.
Фото: «Башэлектросбыт»