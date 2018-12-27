В Башкирии из-за аварии большегрузов перекрывали трассу «Волга»
На данный момент движение по М-7 восстановлено
Фото: ГИБДД по Башкирии
Изменить размер текста:
Сегодня, 27 декабря, на 1247 километре трассы М-7 «Волга» в Башкирии произошла массовая авария с участием нескольких большегрузов. Из-за этого на участке трассы в Дюртюлинском районе республики было перекрыто движение. Сотрудники ГИБДД организовали объезд через населенные пункты Москово-Юкаликулево-Суккулово. Водителям приходилось делать крюк в шесть километров.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, на данный момент движение по трассе полностью восстановлено. В причинах аварии грузовиков предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.