В Башкирии из-за аварии большегрузов перекрывали трассу «Волга»

СЕГОДНЯ 14:35 2018-12-27T14:35:48+03:00

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Сегодня, 27 декабря, на 1247 километре трассы М-7 «Волга» в Башкирии произошла массовая авария с участием нескольких большегрузов. Из-за этого на участке трассы в Дюртюлинском районе республики было перекрыто движение. Сотрудники ГИБДД организовали объезд через населенные пункты Москово-Юкаликулево-Суккулово. Водителям приходилось делать крюк в шесть километров.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, на данный момент движение по трассе полностью восстановлено. В причинах аварии грузовиков предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.