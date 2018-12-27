В Уфе на бульваре Ибрагимова загорелась квартира

СЕГОДНЯ 12:54 2018-12-27T12:54:30+03:00

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Сегодня днем, 27 декабря, в башкирской столице произошел сильный пожар. Как стало известно «Комсомольской правде – Уфа», в многоэтажке по улице бульвар Ибрагимова, 37, загорелась одна из квартир. Очевидцы ЧП сняли происходящее на камеру мобильного телефона и выложили ролик в социальные сети.

Как только стало известно, что в центре Уфы горит квартира, на место незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на экстренные ведомства, хозяева квартиры и их соседи самостоятельно покинули дом. К счастью, обошлось без пострадавших.