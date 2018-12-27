2018-12-27T11:56:53+03:00
Политика

Радий Хабиров пообещал простроить новый комплекс для борцов в уфимском Инорсе

Об этом врио главы республики заявил после встречи с Михаилом Мамиашвили
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Сегодня, 27 декабря, врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с президентом Федерации борьбы России и своим другом Михаилом Мамиашвили. После общения с легендарным спортсменом, двукратным олимпийским чемпионом, он заявил, что в планах руководства республики – строительство двух объектов для борцов. Предполагается, что один из них появится в уфимском микрорайоне Инорс.

- По развитию Инорса у нас вообще будет отдельная программа. Уверен – наше ветеранское борцовское сообщество, сильное традициями мужской дружбы и достоинства, сможет подать пример, как надо идти по жизни тысячам молодых пацанов, - написал на своей странице в социальных сетях Хабиров.

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