Радий Хабиров пообещал простроить новый комплекс для борцов в уфимском Инорсе

СЕГОДНЯ 11:56 2018-12-27T11:56:53+03:00

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Сегодня, 27 декабря, врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с президентом Федерации борьбы России и своим другом Михаилом Мамиашвили. После общения с легендарным спортсменом, двукратным олимпийским чемпионом, он заявил, что в планах руководства республики – строительство двух объектов для борцов. Предполагается, что один из них появится в уфимском микрорайоне Инорс.

- По развитию Инорса у нас вообще будет отдельная программа. Уверен – наше ветеранское борцовское сообщество, сильное традициями мужской дружбы и достоинства, сможет подать пример, как надо идти по жизни тысячам молодых пацанов, - написал на своей странице в социальных сетях Хабиров.