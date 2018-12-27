В Уфе в первый день нового года перекроют центр города
Автомобильное движение закроют сразу на нескольких улицах
Фото: скриншот видео от пресс-службы уфимской мэрии
Изменить размер текста:
В Уфе в первый день 2019 года перекроют автомобильное движение на участке улицы Ленина. С 17:00 до 23:00 1 января будет закрыт проезд от Пушкина до Коммунистической. В это же время дорогу перекроют на улице Октябрьской революции между улицами Ленина и Советской.
Как отмечают в пресс-службе уфимской мэрии, ограничения связаны с праздничными мероприятиями – в башкирской столице с 31 декабря по 3 января будет проходить фестиваль «TERRA ZIMA».
Также в рамках фестиваля состоится «Забег обещаний» и пройдут народные гуляния на Гостином дворе.