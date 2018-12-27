В Уфе в первый день нового года перекроют центр города

СЕГОДНЯ 10:30 2018-12-27T10:30:57+03:00

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В Уфе в первый день 2019 года перекроют автомобильное движение на участке улицы Ленина. С 17:00 до 23:00 1 января будет закрыт проезд от Пушкина до Коммунистической. В это же время дорогу перекроют на улице Октябрьской революции между улицами Ленина и Советской.

Как отмечают в пресс-службе уфимской мэрии, ограничения связаны с праздничными мероприятиями – в башкирской столице с 31 декабря по 3 января будет проходить фестиваль «TERRA ZIMA».

Также в рамках фестиваля состоится «Забег обещаний» и пройдут народные гуляния на Гостином дворе.