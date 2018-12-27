В Башкирии установили 1265 новых дорожных знаков
Об этом отчитались чиновники госкомтранса республики
Фото: Госкомтранс Башкирии
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Вдоль самых оживленных автомобильных трасс и на сельских дорогах Башкирии появились новые дорожные знаки. Чиновники госкомтранса республики отчитались об установке 1265 знаков. Как отметили в пресс-службе комитета, все работы ведутся по заранее утвержденному графику.
Так, например, на трассе Уфа-Инзер-Белорецк появились 305 знаков, в основном на территории Уфимского и Кармаскалинского районов республики. Также на дороге Уфа – Иглино — Красная Горка – Павловка в Нуримановском районе Башкирии появилось 934 знака и еще 26 на дороге в Белорецком районе, на дороге Белорецк-Учалы-Миасс.