В Башкирии установили 1265 новых дорожных знаков

СЕГОДНЯ 13:59 2018-12-27T13:59:23+03:00

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Вдоль самых оживленных автомобильных трасс и на сельских дорогах Башкирии появились новые дорожные знаки. Чиновники госкомтранса республики отчитались об установке 1265 знаков. Как отметили в пресс-службе комитета, все работы ведутся по заранее утвержденному графику.

Так, например, на трассе Уфа-Инзер-Белорецк появились 305 знаков, в основном на территории Уфимского и Кармаскалинского районов республики. Также на дороге Уфа – Иглино — Красная Горка – Павловка в Нуримановском районе Башкирии появилось 934 знака и еще 26 на дороге в Белорецком районе, на дороге Белорецк-Учалы-Миасс.