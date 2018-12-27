В Башкирии осудят вымогателей денег у таксистов

СЕГОДНЯ 09:51 2018-12-27T09:51:02+03:00

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В ближайшее время перед судом предстанут трое жителей Сибая в возрасте от 32 до 34 лет. Они с октября прошлого года по март нынешнего периодически вымогали деньги у местных таксистов.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, трое мужчин собирали с таксистов «дань» в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Якобы, таким образом, они давали разрешение водителям работать на междугородних маршрутах. У двоих местных жителей рэкетиры также вымогали 60 тысяч рублей.

Злоумышленников в марте этого года задержали сотрудники правоохранительных органов. При обыске в доме одного из тогда еще подозреваемых, нашли обрез ружья. Он хранил его в диване.