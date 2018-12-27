В Башкирии остановили работу завода, загрязняющего воздух

СЕГОДНЯ 08:31 2018-12-27T08:31:22+03:00

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В минувшую среду, 26 декабря, судебные приставы остановили работу Сибайского завода буровых реагентов. Соответствующее решение принял суд, поскольку предприятие загрязняло воздух.

Ранее в ходе исследования атмосферного воздуха в Сибае выяснилось, что выбросы с предприятия настолько загрязняют воздух, что содержание вредных веществ в городе превысило норму в 4,1 раза. Из-за этого в столице башкирского Зауралья появился удушающий смог и распространился неприятный серный запах.

По решению суда работа завода приостановлена на 90 суток. За это время руководство предприятия должно устранить все нарушения.