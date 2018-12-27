В Башкирии остановили работу завода, загрязняющего воздух
Из-за предприятия в городе стоял сильный смог
Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В минувшую среду, 26 декабря, судебные приставы остановили работу Сибайского завода буровых реагентов. Соответствующее решение принял суд, поскольку предприятие загрязняло воздух.
Ранее в ходе исследования атмосферного воздуха в Сибае выяснилось, что выбросы с предприятия настолько загрязняют воздух, что содержание вредных веществ в городе превысило норму в 4,1 раза. Из-за этого в столице башкирского Зауралья появился удушающий смог и распространился неприятный серный запах.
По решению суда работа завода приостановлена на 90 суток. За это время руководство предприятия должно устранить все нарушения.