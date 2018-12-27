2018-12-27T07:28:20+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель фургона серьёзно пострадал в ДТП с грузовым «Рено»

Водитель фуры необдуманно пошел на обгон
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГИБДД МВД по БашкирииФото: УГИБДД МВД по Башкирии
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На трассе СамараУфаЧелябинск вчера днем произошла серьезная авария.

32-летний житель Кабардино-Балкарии ехал на грузовике «Рено Премиум» с полуприцепом в сторону Уфы. По словам очевидцев, в какой-то момент он решил пойти на обгон, не заметив машину на встречной полосе. Этим авто оказался ГАЗ А31 с цельнометаллическим кузовом.

Удар пришелся как раз туда, где сидел 37-летний водитель фургона. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что он получил многочисленные травмы и сейчас находится в больнице.

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

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