Больницы Башкирии получили еще 35 машин скорой помощи

СЕГОДНЯ 07:09 2018-12-27T07:09:40+03:00

Они уже направлены в районы

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Медицинские учреждения республики получили еще 35 машин скорой помощи. Автомобили приобрели за счет республиканской казны.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, кареты «скорой» уже 25 декабря отправили в районы.

По две машины уехали в центральные районные больницы Белорецка, Учалов, Дюртюлей и Туймазов, а также в городскую больницу Нефтекамска. По одному автомобилю получили больница №1 в Октябрьском и 24 ЦРБ, среди которых Акъярская, Баймакская, Белебеевская, Благовещенская, Бураевская, Верхнеяркеевская, Иглинская, Кушнаренковская, Мишкинская, Янаульская и другие.