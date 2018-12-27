Улицу Мушникова в Уфе хотят продлить до Сельской Богородской
Так жителям Инорса станет проще выезжать из района
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Власти Уфы решили взяться за проблему с въездом и выездом из Инорса. В районе появилось много новых кварталов, и существующие дороги уже не справляются с потоком транспорта.
На сайте мэрии города появилось объявление о предоставлении земли в районе под строительство новой дороги. По проекту, это будет продолжение улицы Георгия Мушникова. Новая дорога будет начинаться от ее пересечения с улицей Михаила Шолохова и через канал ТЭЦ-2 будет выходить на улицу Сельскую Богородскую.
Таким образом, живущие на ДОКе и в Инорсе уфимцы получат дополнительный выезд на «пьяную дорогу».