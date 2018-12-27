Глава Башкирии вручил государственные награды лучшим работникам

СЕГОДНЯ 06:52 2018-12-27T06:52:20+03:00

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Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров наградил лучших профессионалов республики. Государственные награды из рук руководителя региона получили 60 работников из самых разных сфер: промышленности, ЖКХ, здравоохранения, образования, спорта и других.

- Именно такие люди, как вы, делают жизнь лучше, качественнее, комфортнее, счастливее, - отметил Хабиров, вручая награды.

Глава республики не упустил возможность и поздравил всех гостей церемонии с предстоящими праздниками.

- Мы все входим в Новый год с какими-то надеждами. Что-то сбывается, что-то – нет, но в душе человека всегда должен быть позитив. Желаю добра, благополучия, мира вашим домам. Надеюсь, через какое-то время в этом или, может быть, другом зале мы с вами ещё увидимся, - отметил в заключение Хабиров.