Радий Хабиров о ситуации с инвестициями в Башкирии: «Это просто дно»
Глава региона пообещал исправить этот момент в новом году
Фото: Рустем АХУНОВ
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«Ситуация с привлечением инвестиций в республику - просто дно», - так прокомментировал положение дел в регионе врио главы Башкирии Радий Хабиров.
На своей странице в социальных сетях руководитель Башкирии отметил, что в 2018 году показатели по этому пункту оказались худшими за десять лет.
- При нашем потенциале – объяснить это сложно, даже эмоции тратить не хочется.., - посетовал Хабиров.
Действующий глава региона пообещал взяться за работу и привлечь в Башкирию новый бизнес В завершение он выразил надежду, что это была последняя плохая новость от него в этом году.
Фото: соцсети