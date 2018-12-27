Радий Хабиров о ситуации с инвестициями в Башкирии: «Это просто дно»

СЕГОДНЯ 06:28 2018-12-27T06:28:14+03:00

Глава региона пообещал исправить этот момент в новом году

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«Ситуация с привлечением инвестиций в республику - просто дно», - так прокомментировал положение дел в регионе врио главы Башкирии Радий Хабиров.

На своей странице в социальных сетях руководитель Башкирии отметил, что в 2018 году показатели по этому пункту оказались худшими за десять лет.

- При нашем потенциале – объяснить это сложно, даже эмоции тратить не хочется.., - посетовал Хабиров.

Действующий глава региона пообещал взяться за работу и привлечь в Башкирию новый бизнес В завершение он выразил надежду, что это была последняя плохая новость от него в этом году.