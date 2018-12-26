2018-12-26T20:03:18+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» потерпел домашнее поражение от «Сибири»

Подопечные Николая Цулыгина проиграли второй матч к ряду
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем АхуновФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 26 декабря, на льду «Уфа – Арены» прошел очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» принимал новосибирскую «Сибирь». Этот матч стал предпоследним домашним поединком для юлаевцев в этом году. И дружина Николая Цулыгина, к сожалению, разочаровала болельщиков.

В первом периоде юлаевцы дважды упустили возможность забросить в большинстве и команды ушли на первый перерыв при счете 0:0 на табло. Во втром игровом отрезке гости сначала усилиями экс-юлаевца Дмитрия Саюстова вышли вперед, затем результат закрепил Юкка Пельтола.

В третьем периоде молодой отец Дмитрий Кугрышев отквитал одну шайбу, но этого оказалось недостаточно. Итог – 2:1 в пользу гостей.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет 28 декабря. Соперниками подопечных Николая Цулыгина станут хоккеисты «Куньлунь Ред Стар».

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