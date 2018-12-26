Суд продлил арест бывшему зампрокурора Башкирии Олегу Горбунову

СЕГОДНЯ 19:25 2018-12-26T19:25:43+03:00

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Сегодня, 26 декабря, Ленинский районный суд Уфы продлил срок содержания под стражей бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова. Обвиняемого в получении взятки в размере 10 млн рублей от бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова продлили арест до 10 марта. Ранее Басманный суд Москвы принял решение о его аресте на два месяца, аккурат до сегодняшнего дня.

Напомним, бывшего высокопоставленного сотрудника башкирской прокуратуры задержали в аэропорту Шереметьево при попытке покинуть страну. В тот день, 26 октября, он ушел на пенсию по выслуге лет. Как выяснилось позднее, его довольно долго «разрабатывали» сотрудники ФСБ России. Горбунова и его сослуживца рангом пониже Артура Шаретдинова обвиняют во взяточничестве.