2018-12-26T19:25:43+03:00
Происшествия

Суд продлил арест бывшему зампрокурора Башкирии Олегу Горбунову

Бывший «серый кардинал» прокуратуры республики пробудет в СИЗО до весны
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба прокуратуры БашкирииФото: пресс-служба прокуратуры Башкирии
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Сегодня, 26 декабря, Ленинский районный суд Уфы продлил срок содержания под стражей бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова. Обвиняемого в получении взятки в размере 10 млн рублей от бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова продлили арест до 10 марта. Ранее Басманный суд Москвы принял решение о его аресте на два месяца, аккурат до сегодняшнего дня.

Напомним, бывшего высокопоставленного сотрудника башкирской прокуратуры задержали в аэропорту Шереметьево при попытке покинуть страну. В тот день, 26 октября, он ушел на пенсию по выслуге лет. Как выяснилось позднее, его довольно долго «разрабатывали» сотрудники ФСБ России. Горбунова и его сослуживца рангом пониже Артура Шаретдинова обвиняют во взяточничестве.

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