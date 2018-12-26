В Башкирии инвалид по зрению жестоко убил брата

СЕГОДНЯ 19:01 2018-12-26T19:01:33+03:00

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В ближайшее время перед судом предстанет житель Балтачевского района Башкирии, которого обвиняют в убийстве родного брата. Как удалось установить следователям, он устроил жестокую расправу над родственником из мести.

По версии следствия, в ночь на 14 сентября 2018 года братья выпивали у себя дома и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Один из участников семейной драмы избил родственника, который не смог оказать ему сопротивления – он инвалид по зрению. Довольный собой «победитель» лег спать.

Но его брат и не думал прощать семейную ссору и решил жестоко отомстить. Он взял шнурок от ботинка и задушил его во сне. Затем злоумышленник позвонил третьему брату и заявил, мол, их близкий свел счеты с жизнью.

- После поступления сообщения в правоохранительные органы на место происшествия незамедлительно выехали следователи СКР и сотрудники полиции. Благодаря тщательно проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям удалось установить, что смерть мужчины носит криминальный характер, а также изобличить убийцу, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

В итоге обвиняемый всеже признался в содеянном. В ближайшее время он предстанет перед судом.