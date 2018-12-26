2018-12-26T19:01:33+03:00
Происшествия

В Башкирии инвалид по зрению жестоко убил брата

Мужчина пытался выдать убийство за сведение счетов с жизнью
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

В ближайшее время перед судом предстанет житель Балтачевского района Башкирии, которого обвиняют в убийстве родного брата. Как удалось установить следователям, он устроил жестокую расправу над родственником из мести.

По версии следствия, в ночь на 14 сентября 2018 года братья выпивали у себя дома и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Один из участников семейной драмы избил родственника, который не смог оказать ему сопротивления – он инвалид по зрению. Довольный собой «победитель» лег спать.

Но его брат и не думал прощать семейную ссору и решил жестоко отомстить. Он взял шнурок от ботинка и задушил его во сне. Затем злоумышленник позвонил третьему брату и заявил, мол, их близкий свел счеты с жизнью.

- После поступления сообщения в правоохранительные органы на место происшествия незамедлительно выехали следователи СКР и сотрудники полиции. Благодаря тщательно проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям удалось установить, что смерть мужчины носит криминальный характер, а также изобличить убийцу, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

В итоге обвиняемый всеже признался в содеянном. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд продлил арест бывшему зампрокурора Башкирии Олегу Горбунову
В Уфе под окнами девятиэтажки обнаружено тело 16-летней девушки
В столкновении двух иномарок в Уфе пострадал четырехлетний ребенок
33-летнего жителя Башкирии осудят за то, что тот нечаянно задавил своего товарища
Троих жителей Татарстана осудят за кражу 50 тонн нефти в Башкирии
Чиновникам Башкирии запретили вход в здание Госсобрания с подарками
На Башкирию надвигается метель, снова объявлено штормовое предупреждение
«Мне сейчас очень тяжело»: уфимка просит помочь найти пропавшего 31-летнего супруга
На строительство автодороги на уфимской набережной потратят 465,6 млн рублей
В Росгвардии Башкирии прокомментировали найденную дворником гранату
В Уфе открыли центральную столичную елку
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 11 месяцев 2018 года
В мэрии Уфы рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь