В Уфе под окнами девятиэтажки обнаружено тело 16-летней девушки

СЕГОДНЯ 18:15 2018-12-26T18:15:41+03:00

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В ночь на среду, 26 декабря, в Уфе под окнами девятиэтажного дома на улице Королева было обнаружно тело 16-летней девушки. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, молодая девушка упала с крыши многоэтажки. От полученных травм она скончалась на месте, так и не дождавшись приезда скорой помощи. Причины трагической гибели неизвестной предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

По данному факту сследком по Башкирии уже начал доследственную проверку. Как рассказали корреспондентам ГТРК «Башкортостан» в пресс-службе ведомства, по предварительным данным, «признаков криминального характера смерти не установлено».