В столкновении двух иномарок в Уфе пострадал четырехлетний ребенок

СЕГОДНЯ 18:05 2018-12-26T18:05:30+03:00

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Вчера вечером, 25 декабря, на улице Авроры произошла авария, в которой пострадал ребенок.

Как сообщили в отделе ГИБДД, 19-летний водитель за рулем автомашины «Ниссан Микра» поворачивая на улицу Софьи Перовской, не уступил дорогу «Шкоде Рапид», которая двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП четырехлетний пассажир второй иномарки получил лёгкие травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

- Травмы могли бы быть намного серьезнее, если бы ребенок не был пристегнут и не находился в специальном удерживающем устройстве, - отметили полицейские.