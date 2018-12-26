В столкновении двух иномарок в Уфе пострадал четырехлетний ребенок
Авария произошла по вине неопытного водителя
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Вчера вечером, 25 декабря, на улице Авроры произошла авария, в которой пострадал ребенок.
Как сообщили в отделе ГИБДД, 19-летний водитель за рулем автомашины «Ниссан Микра» поворачивая на улицу Софьи Перовской, не уступил дорогу «Шкоде Рапид», которая двигалась во встречном направлении.
В результате ДТП четырехлетний пассажир второй иномарки получил лёгкие травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.
- Травмы могли бы быть намного серьезнее, если бы ребенок не был пристегнут и не находился в специальном удерживающем устройстве, - отметили полицейские.