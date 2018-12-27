Стало известно, как в Уфе будет работать МРЭО ГИБДД в новогодние каникулы

СЕГОДНЯ 06:02 2018-12-27T06:02:27+03:00

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Динар Гильмутдинов в своем блоге рассказал, как будет работать МРЭО в новогодние каникулы, что расположен на проспекте Октября, 147.

Так, здание ГИБДД будет закрыто с 1 января по 3 включительно. 4-го января оно откроет свои двери с 9 утра для граждан, что обратились по вопросам регистрации транспортных средств и по обмену водительских удостоверений. Закроется ГИБДД в 17 часов. Приём экзаменов на получение водительского удостоверения в этот день осуществляться не будет.

С 5 по 8-ое января включительно отдел будет закрыт.