33-летнего жителя Башкирии осудят за то, что тот нечаянно задавил своего товарища

СЕГОДНЯ 17:07 2018-12-26T17:07:45+03:00

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В Иглинском районе Башкирии перед судом предстанет 33-летний местный житель. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили в следкоме, в октябре 2018 года двое друзей пришли к своему товарищу, чтобы помочь ему с оборудованием домашнего отопления в частном доме. Сделав работу, мужчины поужинали, изрядно выпили и стали расходиться по домам.

Сначала ушел 80-летний гость, через некоторое время домой собрался обвиняемый. Но он решил не идти пешком, а поехать на машине. Мужчина сел за руль и стал выезжать со двор. При движении на автомобиле он правым передним колесом автомобиля наехал на 80-летнего собутыльника, который не сумел дойти до дома, а уснул во дворе.

Заметив, что наехал на человека, мужчина поспешил вызвать скорую помощь, однако, от полученных телесных повреждений пенсионер вскоре скончался на месте.

- Вину в причинении смерти по неосторожности мужчина признал, - отметили в следкоме.