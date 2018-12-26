2018-12-26T15:56:11+03:00
Происшествия

Троих жителей Татарстана осудят за кражу 50 тонн нефти в Башкирии

В ближайшее время они предстанут перед судом
Эльвина АПАРИНА
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В Белебеевском районе Башкирии осудят троих жителей Татарстана, 52, 39 и 18 лет. Мужчины обвиняются в хищении нефти в особо крупном размере.

Как сообщает следком, в ноябре 2016 года четверо жителей соседнего региона вступили в преступный сговор с целью хищения нефтепродукта. С ноября 2016-го по октябрь 2017-го они узнали, что на территории Ермекеевского района Башкирии пролегает магистральный нефтепровод. Злоумышленники выбрали подходящее место, осуществили незаконную врезку в него, приискали складское помещение, расположенное неподалеку от места врезки и в декабре 2017 года стали перекачивать похищенную нефть с нефтепровода через заранее вырытый подкоп. Потом они переливали ее в емкости и транспортировали для реализации.

В общей сложности они похитили 50 тонн нефти, стоимостью более 750 тысяч рублей. Их деятельность пресекли полицейские.

Одного из них, 42-летнего мужчину, уже приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Судьбу остальных решат в скором времени.

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