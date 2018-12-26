2018-12-26T14:35:11+03:00
Общество

На Башкирию надвигается метель, снова объявлено штормовое предупреждение

На дорогах ожидается ухудшение видимости
Эльвина АПАРИНА
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В Башкирии вновь разбушевалась непогода. Так, по данным МЧС, в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся снежной бури.

С вечера 26 декабря по вечер 27-го ожидается снег, местами сильный. В некоторых районах республики ожидается сильная метель. Автомобилистам рекомендуется не выезжать на дорогу без острой необходимости – ожидаются снежные заносы и снежный накат. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях 500 м и менее.

Ветер будет дуть южный 9-14 м/с, температура воздуха ночью составит -9,-14 градусов, местами до -23. Днем потеплеет до -5,-10 градусов.

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