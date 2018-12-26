2018-12-26T15:15:25+03:00
Общество

Чиновникам Башкирии запретили вход в здание Госсобрания с подарками

Соответствующее указание дал Константин Толкачев
Эльвина АПАРИНА
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Председатель Госсобрания Курултай тоже высказался на тему дарения и принятия подарков между чиновниками. Константин Толкачев напомнил депутатам, что существует Федеральный закон «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», который запрещает принимать презенты в связи с исполнением должностных обязанностей.

Депутат запретил вход в здание Госсобрания вход с подарочными пакетами, коробками, корзинами и прочим, и попросил отнестись к этому с пониманием.

- Депутаты и сотрудники секретариата в полной мере обеспечены календарями, блокнотами и другими канцелярскими принадлежностями. Подарки пусть получат дети. Не ставьте в неудобное положение ни себя, ни других, - написал Толкачев на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, что неделю назад Радий Хабиров резко высказался на тему новогодних подарков, которые привыкли дарить друг другу чиновники. Глава Башкирии попросил воздержаться от этого и подарить подарки одиноким, пожилым, нуждающимся. Чиновников он попросил поздравлять друг друга открыточками в мессенджерах.

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